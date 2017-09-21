Отсутствие спецнаклейки об уплате налога на транспорт является нарушением. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной налоговой службе КР.

Отмечается, что согласно постановлению правительства КР № 771 от 16 ноября 2015 года автовладелец при уплате налога на транспорт должен получить спецнаклейку и закрепить ее на лобовом стекле. Однако штраф или другая ответственность за это нарушение не предусмотрены.

Специальная наклейка не является безоговорочным подтверждением уплаты транспортного налога. Поэтому владельцам авто всегда необходимо иметь при себе квитанцию об оплате.

Спецнаклейку можно получить только в отделении Налоговой службы, в то время как оплатить сам налог можно через терминалы, банки, интернет-банкинг, «Кыргызпочтасы». В ГНС отмечают, что не могут выдать наклейки банковским структурам, так как на них ставится именная печать налоговика.

Напомним, срок уплаты налога истек 4 сентября 2017 года, и на должников будет наложен штраф в размере двух тысяч сомов.