Арабская координационная группа вложит в проекты в Кыргызстане $357 миллионов

В Кыргызстан прибыли представители Арабской координационной группы. Арабов интересуют проекты, в которые они потенциально могли бы вложить инвестиции.

В составе делегации вице-президент Исламского банка развития Саед Ага, представитель Саудовского фонда развития Абдулла Аль-Хуаттер, региональный менеджер по Центральной Азии и Европе Кувейтского фонда арабского экономического развития Юсеф аль-Бадер, представитель фонда ОПЕК Ахли Аль-Хунайф.

Свои встречи с руководством Кыргызстана арабские бизнесмены начали накануне. Вице-президент Исламского банка развития встретился с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и первым вице-премьер-министром Мухамметкалыем Абулгазиевым.

Глава правительства призвал ИБР рассмотреть возможность оказания финансово-технической помощи проекту «Таза коом» и новой Национальной стратегии устойчивого развития КР до 2040 года.

Он также выразил готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. В том числе в подготовке стратегической программы сотрудничества ИБР с КР, рассчитанной на срок от трех до десяти лет.

Правительство КР также готово принять участие в программах Фонда жизни и жизнеобеспечения (The Lives And Livelihoods Fund). Премьер отметил, что Кыргызстан заинтересован во внедрении новых финансовых инструментов, в частности исламских ценных бумаг сукук. Необходимые для этого изменения уже внесены в законодательство.

Сегодня состоялся третий круглый стол с участием Арабской координационной группы. Правительство представило 23 приоритетных проекта стоимостью $681 миллион в сферах здравоохранения, соцобеспечения, водных и ирригационных вопросах, сельском хозяйстве, транспорте и энергосекторе.

По итогам заседания подписан протокол, в котором определены сферы сотрудничества и возможность финансирования приоритетных проектов в Кыргызстане

Вице-президент Исламского банка развития Саед Ага отметил, что переговоры были достаточно успешными и плодотворными. В итоге решено финансировать проекты на $357 миллионов.

«Это не значит, что остальные проекты мы не хотим финансировать. Просто нам нужно время на то, чтобы изучить всю документацию и провести переговоры. В конце лета эта работа будет завершена, и мы надеемся, что придем к согласию и поддержим остальные проекты», — отметил Саед Ага.