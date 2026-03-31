Экономика

Вывоз крупных сумм наличности в страны ЕАЭС разрешили через 17 аэропортов

Вывоз наличных рублей из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сумму свыше $100 тысяч будет разрешен гражданам только через 17 аэропортов. Об этом сообщает РБК со ссылкой в Минфин РФ.  

В списке одобренных аэропортов для провоза наличности фигурируют основные московские авиаузлы — Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также Храброво (Калининград), Толмачево (Новосибирск), Баландино (Челябинск).

С 1 апреля вступит в силу особый порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС. 

Документы подготовлены в рамках исполнения указа президента, который предусматривает ограничения на ввоз наличности в страны ЕАЭС — Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан.

Минфин России разъяснил, что новые правила не вводят обязательное декларирование. Вместо этого гражданам придется доказывать легальность происхождения денег, предоставляя чеки из банкоматов или договоры займа при пересечении границы.

«Речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме», — уточнили в ведомстве.

Если для граждан документы, подтверждающие происхождение наличности, будут нужны только при вывозе крупных сумм, то для организаций и индивидуальных предпринимателей — в любом случае.
