Экономика

Объем торгов на Кыргызской фондовой бирже вырос в восемь раз за три года

Объем торгов на Кыргызской фондовой бирже за последние три года увеличился более чем в восемь раз. Об этом на заседании парламентского комитета сообщил заместитель генерального директора биржи Мыктыбек Абиров.

Согласно приведенным данным, в 2023 году объем торгов составлял 27 миллиардов сомов, в 2024-м он вырос до 109 миллиардов сомов, а к текущему моменту достиг 220 миллиардов сомов. 

Основной деятельностью биржи является обращение ценных бумаг — акций и облигаций, выпускаемых отечественными компаниями для привлечения инвестиций в экономику.

Министерство финансов владеет 62 процентами акций Кыргызской фондовой биржи.
