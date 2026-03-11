08:26
Экономика

Предпринимателям Кыргызстана напомнили, что уплата налогов это их обязанность

Предпринимателям Кыргызстана напомнили, что уплата налогов это их обязанность. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

Он отметил, что уплата налогов остается конституционной обязанностью каждого налогоплательщика и добавил: налоговые поступления играют ключевую роль в формировании бюджета. За счет этих средств государство может выполнять социальные обязательства, повышать зарплаты, строить дороги, развивать инфраструктуру и улучшать качество жизни граждан.

«Государство готово поддерживать предпринимателей, в том числе через льготное кредитование и налоговые послабления для отдельных отраслей. Но попытки занизить налоги могут обернуться более серьезными финансовыми последствиями в будущем», – сказал он.

По его словам, ежегодные плановые проверки проходят в отношении крупных предприятий, если есть соответствующие критерии риска, например занижение налоговых платежей, несдача отчетности, нарушения по счетам-фактурам. При этом на внеплановые проверки, в том числе согласно постановлениям правоохранительных органов, действует мораторий.

«Исключение составляют случаи, когда имеются подтвержденные факты крупных нарушений. В таких ситуациях налоговые органы обязаны проводить проверку», – добавил он.
