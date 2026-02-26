Рубль обновил максимум года, юань ставит новый рекорд. Курс валют на 26 февраля

Официальный курс китайского юаня достиг очередной рекордной отметки за всю историю наблюдений. Российский рубль уверенно растет, обновив максимум 2026 года. Евро немного укрепился, а казахстанский тенге подешевел. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,0992 сома (рост на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,75 сома, продажа — 103,72 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1438 сома (рост на 0,58 процента). Самая высокая стоимость российской валюты к сому с начала 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,124 сома, продажа — 1,154 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1749 сома (снижение на 0,68 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1575 сома, продажа — 0,1854 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7357 сома (рост на 0,21 процента). Второе подряд обновление исторического максимума по стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.
-
Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
-
В 2025-м НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.