Экономика

Рубль обновил максимум года, юань ставит новый рекорд. Курс валют на 26 февраля

Фото из интернета. Китайский юань и российский рубль обновили ценовые максимумы

Официальный курс китайского юаня достиг очередной рекордной отметки за всю историю наблюдений. Российский рубль уверенно растет, обновив максимум 2026 года. Евро немного укрепился, а казахстанский тенге подешевел. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,0992 сома (рост на 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,75 сома, продажа — 103,72 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1438 сома (рост на 0,58 процента). Самая высокая стоимость российской валюты к сому с начала 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,124 сома, продажа — 1,154 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1749 сома (снижение на 0,68 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1575 сома, продажа — 0,1854 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7357 сома (рост на 0,21 процента). Второе подряд обновление исторического максимума по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.

  • Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025-м НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
