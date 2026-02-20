Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге выросли, обновив годовые максимумы. Евро дешевеет, а доллар США и китайский юань сохранили прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).