10:03
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Экономика

Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля

Фото из интернета. Российский рубль и казахстанский тенге немного замедлили рост, но продолжают укрепляться

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге выросли, обновив годовые максимумы. Евро дешевеет, а доллар США и китайский юань сохранили прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,1997 сома (снижение на 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,4 сома, продажа — 103,38 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1423 сома (рост на 0,01 процента). Новый годовой максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,13 сома, продажа — 1,158 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1791 сома (рост на 0,17 процента). Новый годовой максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1563 сома, продажа — 0,1862 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,658 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,7 сома.


  • Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362813/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февраля
Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 февраля
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 февраля
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 февраля
Евро и юань подешевели, рубль стабилен. Курс валют на 16 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 февраля
Юань ставит очередной рекорд, рубль стабилен. Курс валют на 13 февраля
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;февраля Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в&nbsp;Европе и&nbsp;Центральной Азии Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в Европе и Центральной Азии
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
20 февраля, пятница
10:00
ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшес...
09:56
Кабмин утвердил новые правила расчета соцвзносов: что изменится с 2026 года
09:47
В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа
09:43
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»
09:35
Кабмин расширил полномочия и земельную базу проекта «Ала-Тоо Резорт»