Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге выросли, обновив годовые максимумы. Евро дешевеет, а доллар США и китайский юань сохранили прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,1997 сома (снижение на 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,4 сома, продажа — 103,38 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1423 сома (рост на 0,01 процента). Новый годовой максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,13 сома, продажа — 1,158 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1791 сома (рост на 0,17 процента). Новый годовой максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1563 сома, продажа — 0,1862 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,658 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,7 сома.
Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.