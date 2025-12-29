18:57
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Экономика

25 тысяч новых рабочих мест: как соцконтракты изменили жизнь семей в 2025 году

За счет программы социальных контрактов в Кыргызстане в этом году создали 25 тысяч 391 рабочее место. Об этом сообщило Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Как отмечается, в 2025-м размер единовременной помощи вырос со 100 до 150 тысяч сомов. Эту сумму получил 13 тысяч 331 гражданин. Увеличение выплат стимулировало семьи активнее открывать малый бизнес и использовать свой трудовой потенциал.

Главные показатели этого года:

  • Непосредственно в рамках соцконтрактов открылось 13 тысяч 964 рабочих места. При этом 90 процентов участников программы — женщины, проживающие в селах.

  • В основном соцконтракты выдают на проекты в сельском хозяйстве (77,7 процента). Далее следуют сфера услуг (8,9 процента), производство (7,3 процента) и торговля (6,1 процента).

  • 1 тысяча 101 участник программы воспользовался правом на беспроцентный кредит до 200 тысяч сомов на три года для расширения дела.

  • Организация оплачиваемых общественных работ обеспечила занятость для 10 тысяч 716 человек. Еще 711 рабочих мест создали по услуге персональных ассистентов.

Эксперты отмечают, что программа помогла улучшить материальное положение тысяч семей и повысила их конкурентоспособность на рынке.
https://24.kg/ekonomika/356544/
просмотров: 247
