25 тысяч новых рабочих мест: как соцконтракты изменили жизнь семей в 2025 году

За счет программы социальных контрактов в Кыргызстане в этом году создали 25 тысяч 391 рабочее место. Об этом сообщило Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
Как отмечается, в 2025-м размер единовременной помощи вырос со 100 до 150 тысяч сомов. Эту сумму получил 13 тысяч 331 гражданин. Увеличение выплат стимулировало семьи активнее открывать малый бизнес и использовать свой трудовой потенциал.
Главные показатели этого года:
Непосредственно в рамках соцконтрактов открылось 13 тысяч 964 рабочих места. При этом 90 процентов участников программы — женщины, проживающие в селах.
В основном соцконтракты выдают на проекты в сельском хозяйстве (77,7 процента). Далее следуют сфера услуг (8,9 процента), производство (7,3 процента) и торговля (6,1 процента).
1 тысяча 101 участник программы воспользовался правом на беспроцентный кредит до 200 тысяч сомов на три года для расширения дела.
Организация оплачиваемых общественных работ обеспечила занятость для 10 тысяч 716 человек. Еще 711 рабочих мест создали по услуге персональных ассистентов.
Эксперты отмечают, что программа помогла улучшить материальное положение тысяч семей и повысила их конкурентоспособность на рынке.