Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и к другим валютам. Курс на 24 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,0555 сома (рост на 0,41 процента). Новый декабрьский максимум стоимости европейской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,49 сома, продажа — 103,48 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1118 сома (скачок на 1,61 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,132 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1714 сома (скачок на 0,94 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1486 сома, продажа — 0,1814 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,4426 сома (рост на 0,13 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.
Восьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $853 миллионов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.