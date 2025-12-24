10:23
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

Рубль заметно подорожал, сом дешевеет и к другим валютам. Курс на 24 декабря

Фото из интернета. Китайский юань второй раз подряд обновил годовой рекорд стоимости

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,0555 сома (рост на 0,41 процента). Новый декабрьский максимум стоимости европейской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,49 сома, продажа — 103,48 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1118 сома (скачок на 1,61 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,132 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1714 сома (скачок на 0,94 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1486 сома, продажа — 0,1814 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,4426 сома (рост на 0,13 процента). Китайская валюта вновь обновила рекорд по годовой стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Восьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 22 декабря. Всего он реализовал $179,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $853 миллионов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355749/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 декабря
Сом подешевел, несмотря на валютную интервенцию. Курс на 23 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 декабря
Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 декабря
Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 декабря
Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 декабря
Сом второй день дешевеет ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 декабря
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Кыргызстан и&nbsp;Китай обсудили прямые поставки строительных материалов Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
24 декабря, среда
10:18
В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронны...
10:09
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей
10:00
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
09:45
Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту
09:44
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания