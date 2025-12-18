09:51
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Экономика

Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,4827 сома (снижение на 0,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,03 сома, продажа — 103,02 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,097 сома (снижение на 0,34 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,077 сома, продажа — 1,11 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,17 сома (рост на 0,83 процента). Показывает лучшую динамику и уверенно восстанавливается.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1491 сома, продажа — 0,1807 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,4133 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,8 сома.

  • Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

