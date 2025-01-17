Сегодня, 17 января, в газете «Эркин-Тоо» официально опубликован закон о республиканском бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Согласно документу, бюджет на 2025 год утвержден с доходами в 430,2 миллиарда сомов и расходами в 405,9 миллиарда сомов. Прогнозируемый профицит составит 24,3 миллиарда сомов. Эти средства предлагается направить на финансирование операций с финансовыми активами и погашение внешнего долга.

На 2026–2027 годы предусмотрены следующие показатели:

2026 год:

доходы — 466 миллиардов сомов,

расходы — 429,2 миллиарда сомов,

профицит — 36,7 миллиарда сомов;

2027 год:

доходы — 514,1 миллиарда сомов,

расходы — 470,9 миллиарда сомов,

профицит — 43,2 миллиарда сомов.

Кабинету министров предоставлено право уточнять плановые параметры бюджета при их утверждении для каждого конкретного периода.

Закон был принят Жогорку Кенешем 11 декабря 2024 года. Президент Садыр Жапаров подписал документ 15 января.

Отметим, что сегодня был озвучен размер профицита бюджета за 2024 год — 37,3 миллиарда сомов.