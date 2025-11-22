18:52
Кыргызстан — единственная страна в ЕАЭС, которая имеет профицит бюджета

Профицит республиканского бюджета Кыргызстана с начала года составил $1 миллиард. Такие данные содержатся в материалах департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что доходы республиканского бюджета за девять месяцев составили $4,9 миллиарда, а расходы — $3,9 миллиарда. При расчетах также учитывались продажа и покупка нефинансовых активов.

Объем профицита за указанный период в прошлом году составлял $0,5 миллиарда.

Кыргызстан — единственная страна в Евразийском союзе, которая вышла с профицитом республиканского бюджета по итогам девяти месяцев текущего года.
