Экономика

Кыргызстан и Казахстан запустят пилот по навигационным пломбам на автоперевозках

Запущен пилотный проект по применению навигационных пломб при автомобильных перевозках между Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, проект пройдет с 1 декабря 2025 года по 15 января 2026 года.

Пломбы будут использоваться добровольно и бесплатно для всех видов товаров, следующих:

  • из Кыргызстана в Казахстан и Россию;
  • из Казахстана и России в Кыргызстан через пункты «Ак-Тилек Автодорожный» и «Карасу». 

    Пункты наложения пломб:
  • «Ак-Тилек Автодорожный» (КР);
  • пункты пропуска на казахстанско-российской границе;
  • «Карасу» (РК).

Пункты снятия пломб:

  • адресаты в Бишкеке — при импорте в КР;
  • пункты на казахстанско-российской границе — при транзите;
  • адресаты в Алматы — при импорте в РК.

Для участия перевозчикам необходимо обратиться в территориальные налоговые органы по месту регистрации, а также в УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками Бишкека и северного региона.

В ГНС отметили, что пилот реализуется в рамках меморандума, подписанного 22 августа 2025 года между Налоговой службой КР и Комитетом госдоходов Минфина РК.

Пилотный проект должен отработать механизм применения пломб, повысить прозрачность товарооборота, ускорить контрольные процедуры и подготовить бизнес к будущему обязательному внедрению системы отслеживания перевозок в рамках ЕАЭС.
