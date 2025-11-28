Кыргызстан и Казахстан запустят пилот по навигационным пломбам на автоперевозках

Запущен пилотный проект по применению навигационных пломб при автомобильных перевозках между Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
По ее данным, проект пройдет с 1 декабря 2025 года по 15 января 2026 года.
Пломбы будут использоваться добровольно и бесплатно для всех видов товаров, следующих:
- из Кыргызстана в Казахстан и Россию;
- из Казахстана и России в Кыргызстан через пункты «Ак-Тилек Автодорожный» и «Карасу».
Пункты наложения пломб:
- «Ак-Тилек Автодорожный» (КР);
- пункты пропуска на казахстанско-российской границе;
- «Карасу» (РК).
Пункты снятия пломб:
- адресаты в Бишкеке — при импорте в КР;
- пункты на казахстанско-российской границе — при транзите;
- адресаты в Алматы — при импорте в РК.
Для участия перевозчикам необходимо обратиться в территориальные налоговые органы по месту регистрации, а также в УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками Бишкека и северного региона.
В ГНС отметили, что пилот реализуется в рамках меморандума, подписанного 22 августа 2025 года между Налоговой службой КР и Комитетом госдоходов Минфина РК.
Пилотный проект должен отработать механизм применения пломб, повысить прозрачность товарооборота, ускорить контрольные процедуры и подготовить бизнес к будущему обязательному внедрению системы отслеживания перевозок в рамках ЕАЭС.