От уплаты «налога на Google» в бюджет КР поступило более 1,3 миллиарда сомов

От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило более 1,3 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, за январь — октябрь 2025-го поступления от «налога на Google» превысили 1,3 миллиарда сомов. Зафиксирован почти двукратный рост сборов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда собрано 678,8 миллиона сомов.

Напомним, в 2022-м для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.