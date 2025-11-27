08:52
От уплаты «налога на Google» в бюджет КР поступило более 1,3 миллиарда сомов

От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило более 1,3 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, за январь — октябрь 2025-го поступления от «налога на Google» превысили 1,3 миллиарда сомов. Зафиксирован почти двукратный рост сборов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда собрано 678,8 миллиона сомов.

Напомним, в 2022-м для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.

В 2023 году 48 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги, платили налоги в КР, в том числе Google, Facebook, «Яндекс Go», стриминговые сервисы, разработчики программного обеспечения.

По данным Налоговой службы, ранее удаленную налоговую регистрацию прошли четыре фирмы, официально закрепленные в Нидерландах, по две компании в США, Великобритании, России и по одной — в Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Казахстане и на Кипре.
