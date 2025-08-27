От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов

С начала 2025 года в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов «налога на Google». Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов.
Отмечается, что сбор вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Согласно плану, по итогам текущего года ожидается, что сбор от «налога на Google» составит 920,9 млиллиона сомов.
Рост сбора этого вида налога сохраняется в связи с активизацией цифровой экономики и усилением налогового контроля за IT-сектором.
Напомним, в 2022 году для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.
В 2023-м 48 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги, платили налоги в КР, в том числе Google, Facebook, «Яндекс Go», стриминговые сервисы, разработчики программного обеспечения. По данным Налоговой службы, ранее удаленную налоговую регистрацию прошли четыре фирмы, зарегистрированные в Нидерландах, по две компании в США, Великобритании, России и по одной — в Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Казахстане и на Кипре.