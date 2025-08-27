От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов

С начала 2025 года в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов «налога на Google». Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов.

Отмечается, что сбор вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Согласно плану, по итогам текущего года ожидается, что сбор от «налога на Google» составит 920,9 млиллиона сомов.

Рост сбора этого вида налога сохраняется в связи с активизацией цифровой экономики и усилением налогового контроля за IT-сектором.

Напомним, в 2022 году для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.