12:21
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика

От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов

С начала 2025 года в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов «налога на Google». Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов.

Отмечается, что сбор вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Согласно плану, по итогам текущего года ожидается, что сбор от «налога на Google» составит 920,9 млиллиона сомов.

Рост сбора этого вида налога сохраняется в связи с активизацией цифровой экономики и усилением налогового контроля за IT-сектором.

Напомним, в 2022 году для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.

В 2023-м 48 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги, платили налоги в КР, в том числе Google, Facebook, «Яндекс Go», стриминговые сервисы, разработчики программного обеспечения. По данным Налоговой службы, ранее удаленную налоговую регистрацию прошли четыре фирмы, зарегистрированные в Нидерландах, по две компании в США, Великобритании, России и по одной — в Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Казахстане и на Кипре.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341094/
просмотров: 58
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года в бюджет поступило более 514 миллионов сомов от «налога на Google»
Более 700 миллионов сомов поступило в казну от налога на Google за 11 месяцев
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Бизнес
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
27 августа, среда
12:16
От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана посту...
12:00
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
11:53
Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября
11:52
Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
11:48
Не все врачи в КР информируют пациентов о доступных льготах на лекарства