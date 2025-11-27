В Кыргызстане поступления от уплаты налога на майнинг выросли вдвое. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов с января по октябрь 2025 года.

Отмечается, что налог на майнинг уплачен в государственный бюджет в размере 87,4 миллиона сомов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Тогда уплачено 42,6 миллиона сомов. За 10 месяцев сумма сбора этого налога уже перекрыла прошлогодний показатель в целом — по итогам 2024-го собрано всего 53 миллиона сомов налога на майнинг.

Напомним, ставка налога на майнинг составляет 10 процентов от платы за используемую электроэнергию. Она также включает в себя НДС и налог с продаж.

В нашей стране зарегистрировано десять майнинговых компаний. Для них действует специальный режим налогообложения.