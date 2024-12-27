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Экономика

Поступления от налога на майнинг в бюджет страны продолжают снижаться

В бюджет Кыргызстана поступило 46,6 миллиона сомов от налога на майнинг. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов по итогам 11 месяцев текущего года.

Это почти в два раза меньше доходов за весь прошлый год — тогда поступление налога на майнинг в бюджет составило 93,7 миллиона сомов.

Отметим, снижение поступления этого вида налога Минфин фиксировал и по итогам семи месяцев. По состоянию на август поступления от налога на майнинг в бюджет страны в первые семь месяцев 2024-го снизились на 29,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ставка налога на майнинг составляет 10 процентов от платы за используемую электроэнергию. Она также включает в себя НДС и налог с продаж.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315536/
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