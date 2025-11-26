14:38
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Экономика

Рубль вновь подорожал, как и остальные валюты. Курс на 26 ноября

Фото из интернета. Российский рубль в ноябре несколько раз обновил месячные рекорды и приближается к годовому максимуму

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,66 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,8211 сома (рост на 0,004 процента). Стабилизация после падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,6 сома, продажа — 101,59 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1157 сома (рост на 0,76 процента). Продолжение уверенного роста. Новый ноябрьский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,124 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1686 сома (рост на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1499 сома, продажа — 0,1744 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3291 сома (рост на 0,19 процента). Новый годовой максимум стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,65 сома.

  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352272/
просмотров: 1557
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 ноября
Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ноября
Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на 24 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 ноября
Рубль и тенге продолжают дорожать, евро — дешеветь. Курс валют на 21 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 ноября
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме евро. Курс на 20 ноября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
Популярные новости
Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;ноября Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на 24 ноября
Рубль продолжает дорожать, евро и&nbsp;тенге дешевеют. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;ноября Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
Сертификаты соответствия, выданные в&nbsp;Кыргызстане, подвергают сомнению в&nbsp;России Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России
Подписан меморандум о&nbsp;строительстве солнечных электростанций на&nbsp;$300 миллионов Подписан меморандум о строительстве солнечных электростанций на $300 миллионов
Бизнес
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
26 ноября, среда
14:15
Импортерам стран ЕАЭС напомнили о новых правилах регистрации лекарств Импортерам стран ЕАЭС напомнили о новых правилах регист...
14:00
Тегеран ждет эвакуация. Куда переедет столица Ирана и в чем виноваты власти
13:39
Канал «Сары-Таш» реконструировали: улучшена подача воды в Токтогуле
13:32
Ежегодно в Кыргызстане потребляют до десяти тонн форели
13:29
Мусульмане Узбекистана проведут молитву о дожде на фоне затяжной засухи