Розничный товарооборот в странах ЦА впервые превысит отметку $100 миллиардов

В 2025 году совокупный розничный товарооборот Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана впервые превысит отметку $100 миллиардов. Такой прогноз дает агентство INFOLine.

Отмечается, что рост обеспечен расширением внутреннего спроса, увеличением численности населения и активным развитием торговой инфраструктуры в крупнейших городах региона.

В текущем периоде динамика розничного товарооборота по странам региона остается существенно выше среднемировых. Например, в Узбекистане в январе–сентябре 2025 года оборот розничной торговли составил около $27,5 миллиарда, увеличившись на 11 процентов в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В Казахстане розничный оборот достиг примерно $38 миллиардов, и превысил показатель прошлого года на 7,1 процента.

Аналитики отмечают, что Кыргызстан способен показать прирост на уровне 10–12 процентов за счет улучшения логистики и роста благосостояния населения. Таджикистан и Туркменистан также демонстрируют стабильное расширение потребительского рынка на фоне роста численности населения и повышения доступности торговых услуг.

Крупные сетевые ритейлеры продолжают расширять свое присутствие в регионе, укрепляя позиции в городских агломерациях и крупных центрах.

В отчете INFOLine говорится, что в ближайшие годы интернет-торговля в странах Центральной Азии будет расти на 30–50 процентов ежегодно, что позволит брендам охватывать широкую географию и выходить в новые сегменты спроса без значительных инвестиций в развитие физической торговой сети.

Центральная Азия входит в фазу расширенного потребительского роста, где ключевым фактором успеха для бизнеса становится способность сочетать операционную эффективность, технологические решения и чувствительность к локальным потребительским предпочтениям, резюмируют эксперты.