В Кыргызстане оборот розничной торговли вырос больше, чем в других странах СНГ

В Кыргызстане оборот розничной торговли вырос больше, чем в других странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в материалах Межгосударственного статистического комитета Содружества.

Уточняется, что рост розничной торговли в СНГ по сравнению с 2024 годом составил 3,4 процента. КР лидирует с ростом оборота торговли на 25 процентов.

При этом отмечается большой отрыв нашей республики от других стран СНГ. Например, в Таджикистане эта цифра составила 11 процентов, а в Узбекистане — 10,2 процента. Эти государства, соответственно, оказались на втором и третьем месте после Кыргызстана.
