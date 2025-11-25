Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября

Официальные курсы российского рубля и китайского юаня выросли, евро и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,19 сома, продажа — 87,62 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,8167 сома (снижение на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,13 сома, продажа — 101,12 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1073 сома (рост на 0,74 процента). Продолжение уверенного роста. Новый ноябрьский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,093 сома, продажа — 1,124 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1682 сома (снижение на 0,3 процента). Теряет позиции второй день подряд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1468 сома, продажа — 0,1749 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3063 сома (рост на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.
-
Шестую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.