Экономика

Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на 24 ноября

Фото из интернета. Российский рубль в ноябре несколько раз обновил месячные максимумы и пока продолжает расти

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,22 сома, продажа — 87,65 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,926 сома (рост на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,16 сома, продажа — 101,13 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0992 сома (рост на 1,29 процента). Сильнейший суточный скачок стоимости с лета.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,091 сома, продажа — 1,119 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1515 сома, продажа — 0,1734 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3005 сома (рост на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.


  • Шестую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
