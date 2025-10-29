Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией $4 триллиона

Apple стала третьей в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила $4 триллиона. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По данным торгов, которые прошли накануне, акции производителя айфонов росли на 0,33 процента, до $269,71 за бумагу. Капитализации Apple на тот момент составляла $4,001 триллиона.

Ранее сообщалось, что группа акционеров Apple подала коллективный иск против компании и ее руководства, включая генерального директора Тима Кука. Поводом стало введение в заблуждение относительно сроков внедрения искусственного интеллекта в продукцию компании.

Утверждается, что Apple существенно занизила оценку сроков разработки и интеграции ИИ-функций, включая систему Apple Intelligence и голосовой ассистент Siri. Это, как считают акционеры, повлияло на финансовые результаты и рыночную капитализацию, особенно в контексте продаж iPhone. Жалоба касается акционеров, которые потенциально понесли убытки в сотни миллиардов долларов в 2024 году.