11:17
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Экономика

Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией $4 триллиона

Apple стала третьей в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила $4 триллиона. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По данным торгов, которые прошли накануне, акции производителя айфонов росли на 0,33 процента, до $269,71 за бумагу. Капитализации Apple на тот момент составляла $4,001 триллиона.

Ранее сообщалось, что группа акционеров Apple подала коллективный иск против компании и ее руководства, включая генерального директора Тима Кука. Поводом стало введение в заблуждение относительно сроков внедрения искусственного интеллекта в продукцию компании.

Утверждается, что Apple существенно занизила оценку сроков разработки и интеграции ИИ-функций, включая систему Apple Intelligence и голосовой ассистент Siri. Это, как считают акционеры, повлияло на финансовые результаты и рыночную капитализацию, особенно в контексте продаж iPhone. Жалоба касается акционеров, которые потенциально понесли убытки в сотни миллиардов долларов в 2024 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348907/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Последствия введения в США новых пошлин: финансовые рынки мира лихорадит
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
29 октября, среда
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октя...
10:54
Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией $4 триллиона
10:45
В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума
10:33
В Кыргызстане перенесли сроки проведения сельскохозяйственной переписи
10:30
CPJ призывает отменить решение о признании Temirov Live, Kloop экстремистскими