В Сокулукском районе тестируют технологии сохранения влаги в почве

Фермеры Сокулукского района тестируют современные подходы к земледелию. Они осваивают посев без вспашки, технологии сохранения влаги в почве, применение дронов на базе искусственного интеллекта и новые сорта семян. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава ведомства Бакыт Торобаев отметил, что ключевая задача аграриев — повышение урожайности за счет внедрения инновационных решений, включая практику получения второго урожая.

Он добавил, что повторное использование земель позволяет собирать два и более урожая в год. Это увеличивает объем сельхозпродукции, приносит дополнительный доход фермерам и создает условия для расширения экспортных поставок.

Технология также дает возможность выращивать разные культуры на одном участке. Например, весной — пшеницу, летом — кукурузу или овощи.
