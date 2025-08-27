В Кыргызстане собрали почти 60 процентов урожая зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

По ее данным, из общей площади посевов зерновых в 678,4 тысячи гектара убрано 40,5 тысячи гектара. Этот показатель на 29,2 тысячи гектара выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Самая высокая урожайность отмечается в Джалал-Абадской области: в среднем с гектара собрано по 30 центнеров пшеницы, ячменя — 24 центнера.

В Ошской области началась уборка кукурузы.

Во всех регионах продолжается уборка овощей, бахчевых культур и картофеля.