09:52
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.09
Экономика

Рубль подешевел, евро и тенге подорожали к сому. Курс валют на 7 августа

Фото из интернета. Казахстанский тенге после достижения минимальной за год стоимости начал восстанавливать позиции

Официальные курсы евро и казахского тенге выросли, российского рубля и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Остается стабильным 13 дней подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,219 сома (рост на 0,33 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,12 сома, продажа — 102,11 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0932 сома (снижение на 0,3 процента). Первое падение за последние пять дней.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,082 сома, продажа — 1,107 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1631 сома (рост на 0,31 процента). Второй день роста после сильного падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1401 сома, продажа — 0,1726 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1642 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,65 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338761/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 августа
Рубль и тенге продолжают дорожать относительно сома. Курс валют на 6 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 августа
Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 5 августа
Насколько стабилен сом. Рубль вырос на треть, тенге — самая слабая валюта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 августа
Сом подорожал ко всем валютам, кроме рубля и доллара. Курс на 4 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 августа
Рубль и тенге заметно подорожали, евро дешевеет. Курс валют на 1 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 июля
Популярные новости
Более 10&nbsp;тысяч отелей подали в&nbsp;суд на&nbsp;Booking com, требуя компенсации за&nbsp;20&nbsp;лет Более 10 тысяч отелей подали в суд на Booking com, требуя компенсации за 20 лет
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на&nbsp;руках у&nbsp;кыргызстанцев Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
Кыргызстан ждет поэтапное повышение акцизного налога на&nbsp;ряд напитков Кыргызстан ждет поэтапное повышение акцизного налога на ряд напитков
Бизнес
В&nbsp;преддверии TED Talk&nbsp;3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни В преддверии TED Talk 3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни
O!Store ближе к&nbsp;вам&nbsp;&mdash; пять новых магазинов открылись в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области O!Store ближе к вам — пять новых магазинов открылись в Бишкеке и Чуйской области
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Pay,Da! &mdash;&nbsp;покупайте сейчас, платите частями Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
7 августа, четверг
09:49
Новый закон о СМИ: регистрация обязательна, цензура под запретом Новый закон о СМИ: регистрация обязательна, цензура под...
09:43
Ультиматум. Встреча с Путиным может состояться в ближайшее время — Трамп
09:34
Рубль подешевел, евро и тенге подорожали к сому. Курс валют на 7 августа
09:23
В «Кок-Жаре» жители перекрыли дорогу во время сноса. Задержали пятерых
09:17
Мобильные станции для замера качества воздуха установят в Бишкеке