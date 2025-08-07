Рубль подешевел, евро и тенге подорожали к сому. Курс валют на 7 августа

Официальные курсы евро и казахского тенге выросли, российского рубля и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Остается стабильным 13 дней подряд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,73 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,219 сома (рост на 0,33 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,12 сома, продажа — 102,11 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0932 сома (снижение на 0,3 процента). Первое падение за последние пять дней.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,082 сома, продажа — 1,107 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1631 сома (рост на 0,31 процента). Второй день роста после сильного падения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1401 сома, продажа — 0,1726 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1642 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,65 сома, продажа — 12,4 сома.