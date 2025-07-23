Саженцы из Сербии. В Кыргызстане намерены развивать виноградарство

По итогам 2024 года в Кыргызской Республике отмечается положительная динамика в сфере виноградарства. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, общий объем урожая достиг 1 тысячи 530 тонн, что на 18,5 процента превышает показатель прошлого года (1 тысяча 291,6 тонны). Средняя урожайность по стране составила 23,2 центнера с гектара — рост на 19,6 процента по сравнению с 2023 годом (19,4 центнера с гектара).

В целях дальнейшего развития отрасли, в январе—мае 2025 года Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР обеспечил ввоз 60 тысяч саженцев винограда из Сербии. Все саженцы прошли фитосанитарный карантинный контроль и были отобраны из числа устойчивых к вирусам и технических сортов.

Отдельные инициативы реализуются в Баткенской области, в Лейлекском районе. В айыл аймаке Жаны-Жер кооператив «Достук Кадырбек» занимается выращиванием саженцев сорта «Аватар», а кооператив «Элдик түшүм Жаңы-Жер» — сорта «Кишмиш». Также организовывается новый питомник, который будет специализироваться на выращивании саженцев сортов «Аватар», «Маникюр фингер» и «Кишмиш».

Эти меры направлены на устойчивое развитие виноградарства в стране и обеспечение аграриев качественным посадочным материалом.