Стабилизационный фонд Кыргызстана пополнен на 4,5 миллиарда сомов

Стабилизационный фонд Кыргызстана по решению кабинета министров пополнен на 4,5 миллиарда сомов. Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.
Отмечается, что решение принято в целях обеспечения социально-экономического развития республики.
Документом Министерству финансов предписано:
- увеличить доходную часть республиканского бюджета на 2025 год за счет дополнительных налоговых доходов в 4,5 миллиарда сомов;
- перечислить средства в Стабилизационный фонд;
- предоставить информацию по исполнению настоящего распоряжения комитету по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.
Стабилизационный фонд Кыргызской Республики — внебюджетный фонд, созданный для обеспечения социально-экономического развития страны. Он выполняет сберегательную и стабилизационную функции.
Основные цели фонда:
- поддержание стабильного социально-экономического развития республики;
- снижение зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов;
- обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности КР;
- рациональное использование финансовых ресурсов;
- создание резерва для будущих поколений;
- финансирование отдельных мероприятий и инвестирование в финансовые и другие инструменты, в том числе в драгоценные металлы.