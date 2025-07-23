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Экономика

Стабилизационный фонд Кыргызстана пополнен на 4,5 миллиарда сомов

Стабилизационный фонд Кыргызстана по решению кабинета министров пополнен на 4,5 миллиарда сомов. Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что решение принято в целях обеспечения социально-экономического развития республики.

Документом Министерству финансов предписано:

  • увеличить доходную часть республиканского бюджета на 2025 год за счет дополнительных налоговых доходов в 4,5 миллиарда сомов;
  • перечислить средства в Стабилизационный фонд;
  • предоставить информацию по исполнению настоящего распоряжения комитету по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

Стабилизационный фонд Кыргызской Республики — внебюджетный фонд, созданный для обеспечения социально-экономического развития страны. Он выполняет сберегательную и стабилизационную функции.

Основные цели фонда:

  • поддержание стабильного социально-экономического развития республики;
  • снижение зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов;
  • обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности КР;
  • рациональное использование финансовых ресурсов;
  • создание резерва для будущих поколений;
  • финансирование отдельных мероприятий и инвестирование в финансовые и другие инструменты, в том числе в драгоценные металлы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337100/
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