В Минэнерго рассказали о ходе строительства Камбаратинской ГЭС-1

В Минэнерго по итогам коллегии рассказали о ходе строительства Камбаратинской ГЭС-1, называемой проектом века.

Отмечается, что был проведен тендер на актуализацию технико-экономического обоснования, разработанного в 2014 году, и заключен договор с исполнителем, после чего начались работы. На сегодняшний день определен тип плотины.

На реализацию этих мероприятий Всемирный банк выделил дополнительно $13,6 миллиона к ранее предоставленным $5 миллионам. Минэнерго озвучило технические характеристики строительства.

Кроме того, рассматривается вопрос о выделении Всемирным банком $1,5 миллиарда на основные строительные работы для трех стран: Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.