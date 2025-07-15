Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Курс валют на 15 июля

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и казахстанского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,4432 сома (снижение 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,76 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 102,1599 сома (снижение на 0,004 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,33 сома, продажа — 102,31 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,1171 сома (снижение на 0,82 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,128 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1668 сома (снижение на 0,77 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1464 сома, продажа — 0,1754 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1972 сома (рост на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.