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Экономика

Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Курс валют на 15 июля

Фото из интернета. Российский рубль после роста резко подешевел после вчерашних заявлений президента США Дональда Трампа по Украине

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и казахстанского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,4432 сома (снижение 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,76 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 102,1599 сома (снижение на 0,004 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,33 сома, продажа — 102,31 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,1171 сома (снижение на 0,82 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,128 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1668 сома (снижение на 0,77 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1464 сома, продажа — 0,1754 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1972 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336216/
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