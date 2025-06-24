Сом подорожал ко всем основным валютам, включая доллар. Курс на 24 июня

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4136 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,08 сома, продажа — 87,56 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,3683 сома (рост на 0,4 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,48 сома, продажа — 101,47 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1131 сома (снижение на 0,34 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,126 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1669 сома (снижение на 0,65 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1333 сома, продажа — 0,1825 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1601 сома (снижение на 0,13 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.