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Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, включая доллар. Курс на 24 июня

Фото из интернета. Впервые за долгое время курс доллара изменился — американская валюта немного подешевела

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4136 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,08 сома, продажа — 87,56 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,3683 сома (рост на 0,4 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,48 сома, продажа — 101,47 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1131 сома (снижение на 0,34 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,126 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1669 сома (снижение на 0,65 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1333 сома, продажа — 0,1825 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1601 сома (снижение на 0,13 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333843/
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