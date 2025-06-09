10:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на 9 июня

Фото из интернета. Рубль с начала прошлой недели теряет свои позиции по отношению к сому

Официальные курсы евро, казахского тенге и юаня выросли, рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,8285 сома (рост на 0,15 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,26 сома, продажа — 100,26 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1029 сома (снижение на 0,68 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,091 сома, продажа — 1,122 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1714 сома (рост на 0,35 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1171 сома, продажа — 0,1878 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1777 сома (рост на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,7 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331913/
просмотров: 651
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 июня
Евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 5 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июня
Российский рубль начал заметно дешеветь к сому. Курс валют на 4 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня
Российский рубль, тенге и юань подешевели к сому. Курс валют на 3 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 июня
Российский рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 2 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 мая
Рубль превысил отметку 1,1 сома, подорожал и тенге. Курс валют на 30 мая
Популярные новости
Состоялась первая доставка по&nbsp;коридору Узбекистан&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНР&nbsp;&mdash; Монголия Состоялась первая доставка по коридору Узбекистан — Кыргызстан — КНР — Монголия
В&nbsp;село Тору-Айгыр на&nbsp;Иссык-Куле проводят чистую питьевую воду В село Тору-Айгыр на Иссык-Куле проводят чистую питьевую воду
Forbes определил самую богатую женщину США, и&nbsp;это не&nbsp;Ким Кардашьян Forbes определил самую богатую женщину США, и это не Ким Кардашьян
В&nbsp;Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали &laquo;Мурас Банк&raquo; В Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк»
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
9 июня, понедельник
10:08
Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча с командой Кыргызстана Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча...
10:00
Кадровый голод vs достойная зарплата. Когда и хочется, и колется
09:44
Новый президент Польши выступил против вступления Украины в Евросоюз
09:24
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на 9 июня
09:17
Кыргызстан наращивает экспорт животноводческой продукции