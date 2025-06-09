Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на 9 июня

Официальные курсы евро, казахского тенге и юаня выросли, рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,72 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,8285 сома (рост на 0,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,26 сома, продажа — 100,26 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1029 сома (снижение на 0,68 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,091 сома, продажа — 1,122 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1714 сома (рост на 0,35 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1171 сома, продажа — 0,1878 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1777 сома (рост на 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,7 сома.