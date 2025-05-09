Облепиховую плантацию высадили в Ат-Баши японские предприниматели. Об этом сообщили в Минсельхозе.

По данным ведомства, в Ат-Башинском районе Нарынской области началась реализация проекта по высадке облепихи на участке площадью 100 гектаров. Работы ведутся кооперативом «Нур» при участии предпринимателей из Японии в селе Кош Караташ айыльного аймака Казыбек.

Проект направлен на развитие аграрного сектора, создание новых рабочих мест и оживление экономики и реализуется при содействии специалистов департамента экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства Минсельхоза.