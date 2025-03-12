В ЕАЭС готовятся к применению электронных транспортных накладных e-CMR

В ЕАЭС будет создана рабочая группа для реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR. Соответствующее решение принято коллегией Евразийской экономической комиссии.

В ее состав войдут представители уполномоченных органов стран ЕАЭС в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, а также бизнес-сообщества, научных организаций и отраслевых объединений. Руководителем экспертной площадки определен член коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

Основная цель проекта – обеспечить практическую отработку технологии трансграничного обмена электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и доверенной третьей стороны.

Пилотный проект будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.

Ранее сообщалось, что рассматривается вопрос о запуске пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в государствах ЕАЭС.