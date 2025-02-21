Холодильники для шоковой заморозки фруктов на 28 миллионов сомов закупят в Оше. Соответствующую заявку подало Агентство развития и инвестирования сообществ, объявив тендер. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что на закупку холодильного оборудования и сэндвич-панелей для проекта шоковой заморозки, хранения фруктов и ягод, реализуемого ОсОО «Азия Органикс», объявлен тендер на сумму 28,4 миллиона сомов.

В числе лотов четыре комплекта холодильного оборудования на 23,4 миллиона сомов и сэндвич-панели на 4,9 миллиона.

Оборудование предназначено для организации системы шоковой заморозки и хранения сельхозпродукции.

Поставщик должен доставить товар в село Толойкон, покрывая все сопутствующие расходы, включая налоги, логистику и страхование.

Срок подачи заявок — до 5 марта 2025 года.