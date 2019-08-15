Лишенная гаджетов девушка добралась до интернета через холодильник

Пользователь Twitter по имени Дороти стала кумиром тысяч людей, после того как нашла несколько нетрадиционных способов общаться с друзьями в интернете. Об этом сообщила газета The Guardian.

В начале августа Дороти устроила дома небольшой пожар на кухне, отвлекшись на интернет от приготовления еды. Мама наказала подростка на две недели, отобрав все гаджеты.

Сначала девушка пробовала обойти запрет на использование смартфона с помощью консолей Nintendo 3DS и Wii U. Через них Дороти писала сообщения в Twitter. Однако ее мать отобрала и эти устройства.

Отчаявшаяся Дороти пошла на крайние меры и продолжила общение с подписчиками через… «умный» холодильник.

Каждый твит, который в итоге принес девушке известность, сопровождался сервисной подписью, что сообщение отправлено или через функцию Image Share на консолях Nintendo, или через LG Smart Refrigerator.

«Я не знаю, отправится ли этот твит, — я разговариваю с холодильником, какого черта. Моя мама снова конфисковала у меня всю электронику», — написала она в одном из твитов.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again. — dorothy (@thankunext327) August 8, 2019

Сообщения Дороти собрали тысячи репостов и десятки тысяч лайков. В официальном аккаунте Twitter поддержали хештег #FreeDoroty (свободу Дороти). К акции присоединилась и компания LG, с холодильника которой и писались посты. В частности, отметив, что ее устройства имеют возможность поддерживать связь с социальными сетями.

Сейчас пользователи соцсети ждут продолжения истории и готовятся к неожиданным сообщениям, отправленным, например, через духовку.