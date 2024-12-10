11:30
USD 86.80
EUR 91.71
RUB 0.87
Экономика

Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря

Информация актуальна на момент публикации. Курсы указаны для наличного обмена валюты. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.

Официальный курс Нацбанка КР и курсы валют в обменных пунктах Бишкека можно посмотреть здесь.

  • Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313668/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Рубль и тенге дорожают относительно сома. Доллар стабилен
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 декабря
Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 декабря
Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР
Евро, рубль и юань дорожают относительно сома, тенге продолжает дешеветь
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 декабря
Рубль и юань немного подорожали, евро и тенге подешевели. Доллар стабилен
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 декабря
Доллар и евро подорожали относительно сома. Остальные валюты подешевели
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;34&nbsp;года купили весоповерочный автомобиль В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль
Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара
Какой курс сома будет в&nbsp;2025&nbsp;году? Прогноз от&nbsp;ЕАБР Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;декабря. Дорожают фрукты и&nbsp;растительное масло Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Бизнес
Исполните мечту близких или загадайте свою с&nbsp;сервисом &laquo;Тайный Санта&raquo; в&nbsp;MEGA24 Исполните мечту близких или загадайте свою с сервисом «Тайный Санта» в MEGA24
Встреча Госбанка развития&nbsp;КР с&nbsp;Европейским инвестиционным банком Встреча Госбанка развития КР с Европейским инвестиционным банком
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
10 декабря, вторник
11:21
За предвыборную агитацию в мечетях вводят штраф до 65 тысяч сомов За предвыборную агитацию в мечетях вводят штраф до 65 т...
11:15
Садыр Жапаров перенес рабочую поездку на Иссык-Куль из-за нелетной погоды
11:05
Исполните мечту близких или загадайте свою с сервисом «Тайный Санта» в MEGA24
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
10:50
Нарушения на 5,7 миллиарда сомов в Минтрансе. Комментарий ведомства