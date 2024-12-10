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Экономика

Рубль и тенге дорожают относительно сома. Доллар стабилен

Фото из интернета. Российский рубль и тенге после падения начали восстанавливать свои позиции

Официальные курсы российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, евро и тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,69 сома, продают по 87,16 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,8 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 91,13 сома, продают по 92,14 сома. Официальный курс — 91,7129 сома (снижение — 0,15 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,825 сома, продают по 0,856 сома. Курс НБ КР — 0,893 сома (рост — 1,9 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1171 сома, продают по 0,1842 сома. Официальный курс — 0,17 сома (рост — 1,01 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9318 сома (снижение — 0,16 процента).

  • С начала 2024 года Нацбанк провел 24 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 11 — по продаже на общую сумму $570 миллионов 850 тысяч.

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313651/
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