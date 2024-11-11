Рубль и доллар подорожали по отношению к сому, остальные валюты подешевели

Фото из интернета. Официальный курс рубля перед праздниками резко вырос в цене, но на цены в обменках это повлияло не так сильно

Официальные курсы доллара и российского рубля перед длинными выходными выросли, евро, тенге и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,08 сома, продают по 86,56 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,2 сома (рост — 0,03 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 92,02 сома, продают по 93 сома. Официальный курс — 92,859 сома (падение — 1,07 процента).

Российский рубль значительно подрос в цене, но обменки на это почти не отреагировали. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,864 сома, продают по 0,896 сома. Курс НБ КР — 0,8964 сома (рост — 2,5 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают по 0,1892 сома. Официальный курс — 0,1751 сома (снижение — 0,69 процента).

Китайский юань также подешевел. В среднем его покупают по 12,3 сома, продают по 13,2 сома. Официальный курс — 12,0442 сома (снижение — 0,65 процента).

Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 6 ноября, продав на валютном рынке $62,4 миллиона.