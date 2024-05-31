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Экономика

Сом вновь укрепился по отношению к российскому рублю, евро и тенге

За последние сутки курсы российского рубля, евро и тенге снизились по отношению к сому. Доллар, который медленно дешевел последнее время, прекратил падение. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,6-87,9 сома, продают — по 88,1-88,3 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,7 сома (без изменений за сутки).

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Евро вновь немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,5-95 сомов, продают — по 95-95,5 сома. Официальный курс — 94,8519 сома (снижение — 0,21 процента).

Российский рубль после роста начал дешеветь. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,969-0,97 сома, продают — по 0,98-0,987 сома. Курс Национального банка — 0,9792 сома (падение — 0,83 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1374-0,1386 сома, продают — по 0,2-0,204 сома. Официальный курс — 0,1972 сома (снижение на 0,45 процента).

Нацбанк Кыргызстана в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала 2024 года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024 года Нацбанк изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295469/
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