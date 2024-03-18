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Экономика

В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег

С 18 по 24 марта под девизом «Защити свои деньги, обеспечь свое будущее» во всех регионах страны пройдет Глобальная неделя денег. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

В рамках недели Нацбанк, государственные органы, общественные и международные организации, коммерческие банки и микрофинансовые организации проведут уроки финансовой грамотности в школах, гостевые лекции и тренинги в вузах.

Помимо этого, запланировано проведение экскурсий, дней открытых дверей в коммерческих банках, конкурсов детских рисунков, видеороликов, а также других различных мероприятий, размещаемых в социальных сетях с хештэгом #GMWKyrgyzstan2024.

Глобальная неделя денег (Global Money Week) — это ежегодная широкомасштабная кампания, проводимая в более чем ста странах мира в целях повышения финансовой грамотности детей и молодежи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289264/
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