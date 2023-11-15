Курс российского рубля и кыргызского сома практически сравнялся

За последние сутки в Кыргызстане вырос курс евро и российского рубля.

Евро подорожал на 1 сом. Сегодня коммерческие банки и обменные пункты столицы покупают его по 96,2-96,7 сома, продают по 97,3-97,8 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 95,5456 сома (рост на 0,05 процента).

Российский рубль немного вырос в цене и практически сравнялся с кыргызским сомом.

Сегодня его покупают по 0,965-0,975 сома, продают по 0,995-1 сому. Официальный курс составляет 0,9742 сома (рост на 0,53 процента).

Курс доллара США остается практически неизменным. Американскую валюту покупают по 89-89,3 сома, продают по 89,72 сома. Номинальный курс установлен в 89,32 сома.