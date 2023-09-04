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Экономика

«Требуй чек — выиграй приз!» Депутат жалуется, что не получил свой iPhone 14

Депутат Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков до сих пор не получил выигранный в лотерее «Требуй чек — выиграй приз!» iPhone 14. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Многие кыргызстанцы участвуют в этой лотерее в надежде, что смогут стать обладателями ценных призов. В итоге прошло почти 3 месяца с момента розыгрыша, а призы никто еще не получил», — возмутился он.

Facebook
Фото Facebook. Депутат БГК пока так и не получил свой приз

В пресс-службе ГНС 24.kg сообщили, что выдача сертификатов 1 тысяче 132 победителям началась 1 августа и длилась до конца месяца. Победители из Бишкека получают свои сертификаты в центральном аппарате ГНС, а жители регионов — в соответствующем территориальном налоговом органе.

«Призы будут вручаться победителям в течение трех месяцев после завершения процесса вручения сертификатов», — отметили в ведомстве.

Отметим, что Налоговая служба трижды объявляла конкурс на закупку призов для лотереи на портале госзакупок. Успешным оказался только четвертый конкурс, который прошел в середине августа. Договоры с поставщиками призов заключены 25 августа 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274135/
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