Нацбанк Кыргызстана приостановил действие лицензий двух обменок

Приостановлено действие лицензий двух обменных бюро. Об этом сообщил сайт Национального банка Кыргызстана.

Решение принято из-за нарушения требований законодательства и нормативных правовых актов Нацбанка.

С 7 по 16 апреля включительно не будут работать:

ОсОО «Ийгилик Али», расположенное по адресу: Бишкек, улица Менделеева, 91б;

ОсОО «Силквей», расположенное по адресу: Бишкек, улица Абдрахманова, дом 119, квартира 23.

Ранее НБ КР также оштрафовал три обменки на общую сумму 165 тысяч сомов и приостановил работу одного обменного бюро до 16 апреля.