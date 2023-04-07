02:13
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Нацбанк Кыргызстана приостановил действие лицензий двух обменок

Приостановлено действие лицензий двух обменных бюро. Об этом сообщил сайт Национального банка Кыргызстана.

Решение принято из-за нарушения требований законодательства и нормативных правовых актов Нацбанка.

С 7 по 16 апреля включительно не будут работать:

  • ОсОО «Ийгилик Али», расположенное по адресу: Бишкек, улица Менделеева, 91б;
  • ОсОО «Силквей», расположенное по адресу: Бишкек, улица Абдрахманова, дом 119, квартира 23.

Ранее НБ КР также оштрафовал три обменки на общую сумму 165 тысяч сомов и приостановил работу одного обменного бюро до 16 апреля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262730/
просмотров: 3385
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк приостановил действие лицензии обменки в ГУМе
Нацбанк приостановил действие лицензий четырех обменок
Нацбанк приостановил действие лицензии у обменки на рынке «Дордой»
Нацбанк приостановил лицензии обменки в Ошской области
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменок в Бишкеке
Нацбанк оштрафовал обменку на 55 тысяч сомов
Нацбанк приостановил действие лицензии обменки в Бишкеке
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменок
Нацбанк отозвал лицензию у обменки в городе Ош
Нацбанк приостановил работу обменного бюро
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана