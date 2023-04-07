Нацбанк Кыргызстана приостановил действие лицензий двух обменок

Приостановлено действие лицензий двух обменных бюро. Об этом сообщил сайт Национального банка Кыргызстана.
Решение принято из-за нарушения требований законодательства и нормативных правовых актов Нацбанка.
С 7 по 16 апреля включительно не будут работать:
- ОсОО «Ийгилик Али», расположенное по адресу: Бишкек, улица Менделеева, 91б;
- ОсОО «Силквей», расположенное по адресу: Бишкек, улица Абдрахманова, дом 119, квартира 23.
Ранее НБ КР также оштрафовал три обменки на общую сумму 165 тысяч сомов и приостановил работу одного обменного бюро до 16 апреля.