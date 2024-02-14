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Экономика

Нацбанк Кыргызстана приостановил действие лицензий трех обменок

Приостановлено действие лицензий трех обменных бюро. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Нацбанка.

С 13 по 27 февраля включительно приостановлено действие лицензий следующих обменных бюро:

  • ОсОО «Альфа М Кэш» — город Бишкек, проспект Дэн Сяопина, дом 2, помещение 1;
  • ОсОО «Амир-Умар» — город Бишкек, улица 7 Апреля, 223, торговый комплекс «Мадина», ряд «Начало» (бутик № 07);
  • ОсОО «Юпэй» — город Бишкек, улица Абдрахманова, 206.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286735/
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