Нацбанк Кыргызстана приостановил действие лицензий трех обменок

Приостановлено действие лицензий трех обменных бюро. Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Нацбанка.
С 13 по 27 февраля включительно приостановлено действие лицензий следующих обменных бюро:
- ОсОО «Альфа М Кэш» — город Бишкек, проспект Дэн Сяопина, дом 2, помещение 1;
- ОсОО «Амир-Умар» — город Бишкек, улица 7 Апреля, 223, торговый комплекс «Мадина», ряд «Начало» (бутик № 07);
- ОсОО «Юпэй» — город Бишкек, улица Абдрахманова, 206.