У энергетиков есть график отключения света на случай внештатных ситуаций

У энергетиков есть график отключений электроэнергии, который применяется во время внештатных ситуаций и нехватки мощностей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) Асхат Бердиев.

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По его словам, по всем регионам страны подготовлен график местной разгрузки. Он утверждается обладминистрациями и согласован с Госэкотехинспекцией и НЭСК. Сейчас в связи с пусконаладочными работами на Токтогульской ГЭС объема мощностей не хватает. Поэтому вводят ограничения по этому графику.

«Это техническая необходимость. Просим абонентов потерпеть, не наводить ажиотаж, это обычный процесс. Просто утренние отключения после вчерашнего снегопада подключились к восстановительным работам. По этому графику после обеда начались основные работы и ограничения. Других сложностей нет», — заключил он.