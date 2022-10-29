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Экономика

Вторжение в Кыргызстан. На компенсации выделено 139,5 миллиона сомов

На выплаты компенсаций жителям Баткенской области, чьи дома сгорели во время конфликта в сентябре 2022 года, со спецсчета выделено 139 миллионов 552,4 тысячи сомов. Об этом сообщает Министерство финансов.

Всего на спецсчет поступило 330 миллионов 755,8 тысячи сомов. Неиспользованный остаток составляет 196,1 миллиона сомов.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249449/
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