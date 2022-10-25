Кабмин предлагает сдавать в аренду под фруктовые сады малопродуктивные пастбища

Министерство сельского хозяйства предлагает пакет поправок в типовое положение об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельхозугодий. Проект вынесен на общественное обсуждение.

В документе говорится: поскольку пастбища являются госсобственностью, то решить проблему должен кабмин.

Разработчики отметили, что освоение малопродуктивных пастбищ под многолетние насаждения (фруктовые сады. — Прим. 24.kg) может дать в долгосрочной перспективе валовый доход от минимум 5 до максимум 50 миллиардов сомов при учете, что освоят только 10 процентов земель.

Фермер при условии освоения 1 гектара может получить доход в 1 миллион 250 тысяч сомов.

Налоговая база земельного налога за освоенные 50 тысяч гектаров земель увеличится в 17 раз и составит 10 миллионов 250 тысяч сомов, в то время как сумма земельного налога за малопродуктивные пастбища составляет за такую же площадь 600 тысяч сомов и сегодня практически не уплачивается из-за неиспользования пастбищ для выпаса скота.

В Минсельхозе уверены, что освоение малопродуктивных земель увеличит экспортный потенциал и предоставит возможность для переработки сельскохозяйственной продукции от многолетних насаждений, обеспечит рабочими местами, даст толчок развитию питомников по разведению саженцев, увеличит производство систем капельного орошения и окажет благоприятное воздействие на экологию.

Малопродуктивные пастбища могут предоставляться в пользование гражданам и компаниям для освоения и ведения сельскохозяйственного производства сроком до 20 лет. Но только после изменения целевого назначения земель с последующим включением в состав Государственного фонда сельскохозяйственных угодий.

Обязательным условием при предоставлении в пользование малопродуктивных пастбищ является повышение продуктивности земель. Распределяет непригодные пастбища специальная комиссия.