20:03
USD 83.50
EUR 82.82
RUB 1.35
Экономика

Кабмин предлагает сдавать в аренду под фруктовые сады малопродуктивные пастбища

Министерство сельского хозяйства предлагает пакет поправок в типовое положение об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельхозугодий. Проект вынесен на общественное обсуждение.

В документе говорится: поскольку пастбища являются госсобственностью, то решить проблему должен кабмин.

Разработчики отметили, что освоение малопродуктивных пастбищ под многолетние насаждения (фруктовые сады. — Прим. 24.kg) может дать в долгосрочной перспективе валовый доход от минимум 5 до максимум 50 миллиардов сомов при учете, что освоят только 10 процентов земель.

Фермер при условии освоения 1 гектара может получить доход в 1 миллион 250 тысяч сомов.
Налоговая база земельного налога за освоенные 50 тысяч гектаров земель увеличится в 17 раз и составит 10 миллионов 250 тысяч сомов, в то время как сумма земельного налога за малопродуктивные пастбища составляет за такую же площадь 600 тысяч сомов и сегодня практически не уплачивается из-за неиспользования пастбищ для выпаса скота.

В Минсельхозе уверены, что освоение малопродуктивных земель увеличит экспортный потенциал и предоставит возможность для переработки сельскохозяйственной продукции от многолетних насаждений, обеспечит рабочими местами, даст толчок развитию питомников по разведению саженцев, увеличит производство систем капельного орошения и окажет благоприятное воздействие на экологию.

Малопродуктивные пастбища могут предоставляться в пользование гражданам и компаниям для освоения и ведения сельскохозяйственного производства сроком до 20 лет. Но только после изменения целевого назначения земель с последующим включением в состав Государственного фонда сельскохозяйственных угодий.

Обязательным условием при предоставлении в пользование малопродуктивных пастбищ является повышение продуктивности земель. Распределяет непригодные пастбища специальная комиссия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249023/
просмотров: 1400
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин вводит нормативы за порчу орошаемой земли и пастбищ
Как нам восстановить леса Кыргызстана, чтобы спасти ледники
Министерство сельского хозяйства запустило проект по сохранению ледников
В Кадамджае аким района незаконно трансформировал пастбищные земли
Подозрительная тенденция. Депутат считает, что Кыргызстан готовят к продаже
На Иссык-Куле местный житель нанес вред экологии, сняв с пастбища слой чернозема
Мы не враги. Депутат дал совет министру, как выполнять поручения президента
Законопроект о малопродуктивных пастбищах вернули в режим второго чтения
Продал пастбища. ГКНБ задержал бывшего главу айыльного аймака
Передача малопродуктивных пастбищ фермерам не приведет к их сокращению
Популярные новости
Карманные расходы. Сколько денег давать ребенку на&nbsp;личные траты Карманные расходы. Сколько денег давать ребенку на личные траты
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;31&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 октября
В&nbsp;Бишкеке начали продавать уголь по&nbsp;4&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;тонну В Бишкеке начали продавать уголь по 4 тысячи сомов за тонну
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;29&nbsp;октября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 29 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнес
Вопреки заявлениям активистов Somo.kg по-прежнему работает Вопреки заявлениям активистов Somo.kg по-прежнему работает
Какие смартфоны на&nbsp;скидках в&nbsp;O!Store прямо сейчас? Жмите, чтобы узнать больше Какие смартфоны на скидках в O!Store прямо сейчас? Жмите, чтобы узнать больше
KICB совместно с&nbsp;ЕБРР провел семинар &laquo;Женщины в&nbsp;бизнесе&raquo; KICB совместно с ЕБРР провел семинар «Женщины в бизнесе»
Индия успешно запустила на&nbsp;орбиту ракету с&nbsp;36&nbsp;спутниками связи Индия успешно запустила на орбиту ракету с 36 спутниками связи
2 ноября, среда
19:30
«Аксунгур» тоже наш. Ташиев опубликовал снимки с моделью турецкого беспилотника «Аксунгур» тоже наш. Ташиев опубликовал снимки с модель...
19:23
Мать-одиночка арестована за кражу 6 тысяч сомов. Суд дал пояснение
19:00
Цифра дня. 18,8 миллиона сомов кредитов списано жителям Баткенской области
18:51
Администрация президента разработала новый закон об НКО. Что предлагают
18:30
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет