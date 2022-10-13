Нацбанк оштрафовал обменку и жителя Таласской области

Национальный банк наложил взыскания на одно обменное бюро и жителя Таласской области. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что обменка оштрафована за нарушение требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Национального банка на 55 тысяч сомов.

За осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии Национального банка житель Таласской области оштрафован на 17,5 тысячи сомов.

Еще одного кыргызстанца оштрафовали ранее, но он не заплатил. За уклонение от уплаты штрафа и достижение максимального размера пени вынесено постановление о начислении пени.