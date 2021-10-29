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Экономика

В ЕАЭС продолжается работа по созданию общих энергетических рынков

Евразийская экономическая комиссия продолжает взаимодействие со странами по созданию общих рынков нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

На заседании профильного консультативного комитета представители стран «пятерки» рассмотрели несогласованные положения проекта договора о формировании рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, а также выполнение мероприятий по созданию общего рынка газа. Оба проекта направлены на углубление интеграции в Евразийском экономическом союзе. Заседание прошло под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова.

Стороны подробно обсудили различные положения нормативных документов, которые разрабатываются для запуска рынков.

В частности, по чувствительным вопросам приоритетности предоставления доступа к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов планируется продолжить переговоры с уполномоченными органами Казахстана и России.

Что касается общего рынка газа союза, то согласованы подходы по дальнейшей реализации первого и второго этапов формирования общего рынка, в том числе с точки зрения корректировки и продления сроков выполнения ряда мероприятий. Как показала практика, завершение таких мероприятий напрямую зависит от подписания ключевого документа — международного договора о формировании общего рынка газа союза, в котором будут определены принципиальные условия его функционирования.

«Поскольку корректировка сроков возможна исключительно по решению глав государств евразийской «пятерки», не исключено, что такая тема будет предложена им для рассмотрения. В целом создание общих рынков осуществляется в три этапа. На заключительном третьем — до 1 января 2025 года — предусмотрено вступление в силу международного договора о формировании общих рынков, в котором должны найти отражение ключевые вопросы его создания и функционирования. Работа по формированию общих рынков и гармонизации национальных законодательств ведется с учетом базовых принципов, предусмотренных Договором о ЕАЭС, Концепцией и программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, общего рынка газа», — рассказали в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212012/
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